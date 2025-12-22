Следователи не нашли подтверждений полетов вертолетов в день исчезновения Усольцевых

Следственные органы в Красноярском крае дали официальный комментарий по поводу одной из самых обсуждаемых версий исчезновения семьи Усольцевых. Речь идет о предположении, что Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью могли быть вывезены из тайги на вертолете. Это мнение, ранее распространявшееся в социальных сетях и некоторых СМИ, было подробно разобрано следователями, его приводит портал Ngs24.ru.

Ранее в информационном пространстве активно муссировалась гипотеза, что семья покинула труднодоступное Кутурчинское Белогорье по воздуху. В пользу этой версии ее сторонники приводили даже наличие якобы приспособленной для приземления площадки с флажком.

Однако следователи категорически отвергли такое развитие событий. По их оперативным данным, в районе, где пропали туристы, не оборудовано никаких специальных вертолетных площадок.

«Даже вертолет МЧС садился и поднимался вдалеке. К тому же в момент исчезновения семьи погода настолько испортилась, что никто бы их даже не стал увозить», — разъяснили в следствии.

Кроме того, у правоохранителей отсутствует какая-либо информация, подтверждающая факт полетов вертолетов над этим горным хребтом непосредственно в день исчезновения.

Напомним, супруги Усольцевы с маленькой дочерью отправились в однодневный поход в горы Красноярского края в конце сентября и не вернулись. К масштабным поискам, включающим применение беспилотных летательных аппаратов, планируется приступить, как только позволят погодные условия.