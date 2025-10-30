Следователи объяснили странную записку и активность Усольцева после исчезновения

Следователи Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии ответили на вопросы журналистов о пропаже семьи Усольцевых в тайге. Об этом сообщает aif.ru .

В блокноте Ирины Усольцевой была обнаружена записка с надписью: «Чтобы уйти, надо вернуться…». Через неделю после исчезновения Сергей Усольцев заходил на свою страницу в социальной сети.

Пресс‑секретарь управления СК Юлия Арбузова отметила, что в доме семьи не было подозрительных предметов или иных записей. У Сергея было два телефона, один из которых рабочий. На него могли поступать звонки и гудки, и именно через этот телефон возможно осуществлялся вход в аккаунт.

Следователи уточнили, что на данный момент основной версией исчезновения остается.

Ранее сын пропавшей семьи Усольцевых дал противоречивые показания о последней неделе.