Следователи прибыли на мусорный полигон в поисках частей тел экс-мэра Самары и его жены

Региональный оператор по вывозу мусора АО «Экология» в беседе с RT подтвердил, что сотрудники СК проводят на мусорном полигоне «Преображенка» в Самарской области следственные действия. Здесь могут находиться части тела супругов Тарховых.

Следователи и представитель компании находятся на территории мусорного полигона. Отметили, что каждый мусоровоз оснащен GPS-трекером, что поможет отследить маршрут и понять, где водитель мог сделать остановки, совершал загрузку и выгрузку. Все можно сопоставить по датам и времени.

Полагают, что на полигоне «Преображенка» могут находиться тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Напомним, что подозреваемой в убийстве стала их внучка. Не исключают, что ей помогли прятать части тел жертв по разным мусорным контейнерам. Следователям удалось узнать, что незадолго до преступления девушка приобрела химические средства и пластиковые емкости.

Ранее сообщалось, что СК и МВД проводят поиски останков семьи Тарховых на местной свалке в Самарской области.