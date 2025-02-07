Установлено место, где могут быть части тел экс-главы Самары Тархова и его супруги

Источник в правоохранительных органах проинформировал, что в пятницу, 7 февраля, с 11 часов утра по местному времени сотрудники Следственного комитета и МВД проводят мероприятия по поиску останков семьи Тарховых, сообщил Волга Ньюс.

Собственный источник Волга Ньюс рассказал, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на одну из местных свалок. По их информации, на объекте могут находиться останки тел.

«По имеющимся сейчас данным, подозреваемая выбросила части тел Виктора Тархова и его супруги в разных кварталах города, а оттуда мусоровозы вывезли их на свалку», — сообщил собственный источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По данным издания, мусор привозят на полигон ГУП «Экология», который в 2025 году планируют рекультивировать.

По информации источников Волга Ньюс, подозреваемая в убийстве внучка бывшего мэра во время допроса рассказала, что дедушка находится в «секретном месте». По ее словам, бывший мэр нашел документы, подтверждающие невиновность ранее осужденной за вымогательство дочери. Это и стало причиной того, что он покинул жилье. Причастность к убийству девушка отрицает.

Издание связалось с адвокатом дочери бывшего мэра, которая ранее была осуждена за вымогательство. В телефонном режиме Андрей Карномазов сообщил, что не занимается делом об убийстве.

Ранее стала известна сумма, из-за которой зверски убили экс-мэра Самары Тархова и его жену.