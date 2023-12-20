Следователи пытаются засудить россиянина из-за помощи сельчанам на 2 млн рублей

В Мордовии жители трех деревень Кадошкинского района взывали к властям и пытались решить старую проблему с дорогами. Их волновал отрезок, который три десятка лет никто не ремонтировал. Место заросло и пользоваться этим путем стало невозможно. Сельчанам приходилось ездить в райцентр 21 км в объезд, хотя по старой дороге это занимает меньше времени и 6,5 км.

Люди массово обратились за помощью к руководителю филиала агропредприятия «Магма ХД» Игорю Рогожину. Он собрал документы, заручился нужными бумагами и взял технику на 2 млн рублей, а затем расчистил и отстроил дорогу заново. Теперь более 500 жителей сел оперативнее получают медпомощь, добираются до города и многое другое.

Позже бригадира обвинили в незаконной рубке леса: вред лесному фонду оценили почти в миллион рублей. Добрый самаритянин получил условный срок, но позже приговор отменили из-за ошибок следствия. Однако в 2023-м ело снова подняли, заподозрив, что предприниматель решил сделать дорогу ради собственной выгоды, пишет KP.RU.

«Статья осталась та же самая, объем обвинений — тоже, как и довод, что он прочищал дорогу для проезда сельхозтехники, чтобы сэкономит. Уже шестой следователь ведет это дело. При этом ни одно из нарушений, на которые указывали прокуратура и суд, не устранено», — рассказал адвокат Саркис Геворкян.

Однако осмотра дороги словно не было. Известно, что она не вместит сельхозтехнику. При этом все дорожные работы Рогожин проводил строго по полученным документам. Судя по ним, транспорт во время ремонта не заезжал в лесной фонд и не разрушал больше положенного: только то, что росло на старой дороге. Теперь мужчине снова предстоит появиться в суде и доказать это.