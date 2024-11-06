Следователи закончили расследование диверсии в воинской части в Московской области

Представители следственных органов завершили расследование уголовного производства в отношении братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, и Юрия Михеева. Все указанные фигуранты обвиняются в попытке устроить диверсию на территории одной из подмосковных воинских частей в Дмитровском районе, информирует ТАСС со ссылкой на представителя защиты Игоря Поповского.