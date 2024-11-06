Следователи закончили расследование диверсии в воинской части в Московской области
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Представители следственных органов завершили расследование уголовного производства в отношении братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, и Юрия Михеева. Все указанные фигуранты обвиняются в попытке устроить диверсию на территории одной из подмосковных воинских частей в Дмитровском районе, информирует ТАСС со ссылкой на представителя защиты Игоря Поповского.
В ближайшее время фигуранты смогут ознакомиться с материалами уголовного дела.
«Всем троим предъявлено обвинение по статье 281 УК РФ (покушение на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями). Братьям Мельниковым в окончательной редакции вменены дополнительные обвинения в государственной измене (статья 275 УК РФ) и участии в запрещенной в РФ террористической организации (статья 205.5 УК РФ)», — сказал адвокат.
По данным следствия, все обвиняемые ранее были завербованы спецслужбами Украины. С подачи СБУ они намеревались собирались поджечь автомобильную и другую военную технику в части.