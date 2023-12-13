Следовавший в Адлер скорый поезд сбил двух людей в Москве, погибла женщина

Как проинформировали в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, трагедия произошла во вторник, 12 декабря, в Москве на перегоне у железнодорожной станции Зеленоград-Крюково в Москве.

Как рассказали в полиции, следовавший по маршруту из Санкт-Петербурга в Адлер скорый поезд сбил двух местных жителей, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте.

«Под колесами поезда погибла женщина, мужчина получил травмы. Он доставлен в больницу», - цитирует сообщение полиции телеканал РЕН.

В настощее время следователи устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.