Следственный комитет проверит Avon на предмет распространения листовок в поддержку ВСУ

Следственный комитет РФ проведет проверку после поступившего сообщения о том, что компания Avon занимается распространением листовок в поддержку ВСУ. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, отправивший запрос в СК рассказал, что заказал 2 посылки в качестве подарка для жены. В коробках он обнаружил послания с осуждением СВО и благодарностью за поддержку «Русского добровольческого корпуса»*. Мужчина сообщил, что на листовках также был QR-код, при сканировании которого, открывался канал группировки в социальных сетях.

Он обратился в полицию, а сотрудники органов передали листовки на экспертизу. Сообщается, что эксперты выявили в листовках дискредитацию действий ВС РФ на СВО и призыв к осуждению представителей армии.

СК проверит причастность компании и ее сотрудников к распространению листовок. Если окажется, что сотрудники жертвовали деньги организации, то к обвинениям будет добавлена статья по финансированию терроризма и государственной измене.

* – террористическая организация, запрещена на территории РФ