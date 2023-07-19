Следственный комитет завел уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего мальчика в парке Москвы

Следственным комитетом было заведено уголовное дело после обнаружения тела 11-летнего мальчика с большим количеством колото-резаных ран в парке возле Каширского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления столичного СК.

В сообщении комитета указано, что сотрудники правоохранительных органов уже проводят следствие действия для того, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и задержать виновного.

Сообщается, что тело ребенка было обнаружено в коллекторе на территории парка. 19 июля он ушел гулять с ровесником и не вернулся. В полицию обратились родственники ребенка. Полицейские сейчас допрашивают свидетелей и семью погибшего. Изучаются записи с камер наблюдения.

Недавно московский суд приговорил иммигранта к 22 годам заключения. Подсудимый обвиняется в избиении маленькой девочки и нанесении ей телесных повреждений.