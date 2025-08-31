Следствие не смогло идентифицировать убийцу экс-секретаря Совбеза Украины Парубия

Установить личность человека, который ликвидировал бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрея Парубия, застреленного 30 августа во Львове, пока не удалось. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на видеозаписи с городских камер наружного наблюдения.

Лицо преступника было полностью скрыто шлемом, что затруднило его опознание. Также оставалось неясным, был ли это мужчина или женщина. По информации издания, убийца тщательно подготовился к преступлению с целью избежать идентификации и задержания.

«По тем фото и видео, которые уже публиковались, идентифицировать киллера невозможно — лицо полностью закрывал шлем», — отметили в редакции «Страны».

Злоумышленник тщательно продумал путь отхода, используя в своих целях слепые зоны городских камер. В одной из таких зон он мог сменить одежду и спрятать электровелосипед, на котором передвигался по Львову.

После устранения Парубия, преступник сумел скрыться. Во Львове была запущена специальная операция под кодовым названием «Сирена», которая, к сожалению, не принесла ожидаемых результатов.

Ранее сообщалось о том, что появилось видео, на котором запечатлен момент убийства бывшего спикера Верховной рады Украины и одного из лидеров так называемого «Евромайдана» Андрея Парубия.