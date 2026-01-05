Следствие опровергло версию о побеге семьи Усольцевых: ключевые поиски сосредоточены у горы Буратинка

Версия о возможном самостоятельном исчезновении (побеге) семьи Усольцевых, которая пропала в труднодоступной тайге Красноярского края, была официально отклонена следствием. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей краевого управления СК РФ.

Как подчеркнула замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка СКР Яна Сырымбетова, у семьи не было причин для тайного отъезда.

«Семья была выездная... В принципе, семья, если бы хотела уехать куда-то за границу, то могла спокойно это сделать. Родственники говорят о том, что предпосылок к тому, чтобы собраться им и уехать, никого не предупредив, не было», — заявила агентству заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства Яна Сырымбетова.

Следователи выдвинули новую рабочую версию, основанную на полученных данных. По информации Яны Сырымбетовой, Усольцевы планировали совершить поход на гору Буратинка. Изначально они могли свернуть с правильного пути, но, согласно имеющимся сведениям, позже вернулись на запланированный маршрут к этой горе. Именно в районе Буратинки, по словам представителя СК, следы семьи обрываются, что и определяет сейчас основное направление поисково-спасательной операции.

Ранее сообщалось о том, что семья Усольцевых в день пропажи направлялась к «камню желаний» у горы.