Следствие возбудило уголовное дело после взрыва устройства в Химках

Следственные органы Главного следственного управления СК России по Московской области возбудили уголовное дело после происшествия в Химках. По предварительной версии следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства, в результате которого погиб 12-летний подросток.

Еще один несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Также пострадала 51-летняя женщина, находившаяся поблизости от места происшествия, ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Следственный комитет России напоминает о необходимости проявлять осмотрительность при обращении с пиротехническими изделиями и рекомендует приобретать только сертифицированную продукцию, особенно в преддверии новогодних праздников.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Сходя взрыв унес жизнь подростка.