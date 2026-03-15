Следующий шаг Ирана: политолог оценил вероятность блокады Баб-эль-Мандеба

Иран в конфликте с США и Израилем может задействовать свой самый серьезный «козырь» — йеменских хуситов, которые способны перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив. Такое мнение в беседе с интернет-изданием « Абзац » высказал политолог-международник Геворг Мирзаян.

Накануне представитель вооруженных сил движения «Ансар Алла» (хуситов) Абед ас-Саур заявил, что пролив, соединяющий Красное море с Аденским заливом, может быть закрыт для судов под флагами США и Израиля, если будет принято решение о вступлении в войну на стороне Ирана. По словам военачальника, первой мерой может стать официальное объявление военно-морской блокады, под которую попадут не только торговые суда, но и военные корабли, включая авианосцы.

Пока, по словам политолога, хуситы ограничиваются громкими заявлениями и в прямой конфликт не вступают. Мирзаян назвал две возможные причины сдержанности.

«Первая версия — хуситы боятся. Осенью 2025 года израильтяне и американцы их очень серьезно потрепали, и они не хотят вновь попадать под удар. Вторая — у них пока нет указания на вмешательство. Иран не выкладывает все карты подряд и оставляет у себя козыри, которыми можно будет ответить на возможную сухопутную операцию, которую якобы готовят американцы. Тогда блокада пролива в ответ на вторжение США будет логичным шагом», — рассказал Мирзаян.

Политолог Маис Курбанов в комментарии «Московскому комсомольцу» также отметил, что хуситов нельзя недооценивать. Эта группировка обладает колоссальным боевым опытом и внушительным арсеналом, а их атаки на торговые суда в Красном море — давно отработанная тактика.

Баб-эль-Мандебский пролив — один из ключевых морских путей мира. Через него проходит около 12% мировой морской торговли нефтью и примерно 8% поставок сжиженного природного газа. Его блокировка может поставить под угрозу всю мировую экономику, привести к росту цен на энергоносители и ударить по экспортным маршрутам Саудовской Аравии.

Тем временем Иран наращивает давление. Накануне Тегеран объявил о самом мощном с начала конфликта ударе по Израилю. По словам командующего Воздушно-космическими силами КСИР Маджида Мусави, были уничтожены израильские системы воздушного наблюдения и другие важные военные объекты.

Что такое Баб-эль-Мандебский пролив?

Баб-эль-Мандебский пролив (в переводе с арабского — «Врата скорби») соединяет Красное море с Аденским заливом и Аравийским морем. Это один из самых загруженных морских маршрутов в мире, через который проходит путь из Средиземноморья в Индийский океан и далее в Азию.

Почему это важно?

Если пролив будет перекрыт, судам придется огибать мыс Доброй Надежды (Южная Африка), что значительно увеличит время и стоимость доставки грузов. Это неминуемо приведет к росту цен на энергоносители и потребительские товары во всем мире. Египет также потеряет доходы от Суэцкого канала, так как суда, идущие через Баб-эль-Мандеб, следуют далее через Суэц.