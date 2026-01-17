«Следы в лесу не всегда остаются». Сигнал телефона главы пропавшей семьи мог увести спасателей по ложному пути

Данные о местонахождении мобильного телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в красноярской тайге семьи, не могут служить абсолютно точным ориентиром для спасателей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила руководитель поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Напомним, что в октябре картографы отряда «ЛизаАлерт» зафиксировали сигнал устройства в семи километрах от поселка Кутурчин. Однако, как пояснила эксперт, такая информация не всегда является достоверной. По опыту поисковиков, гаджет может находиться в одном месте, в то время как самих людей обнаруживают за несколько километров.

«Телефон можно потерять, и он будет давать в этот момент ложный сигнал. Следы в лесу не всегда есть, а те, что есть, можно не заметить или не понять, что они ведут к пропавшим», — отметила Вульферт.

Координатор подчеркнула, что работа с сигналом сотового телефона далеко не всегда приводит к успешному завершению поисков. Проблема усугубляется масштабами таежной местности и отсутствием свидетелей, которые могли бы сузить район операций. В городской среде, при обилии камер, люди также иногда пропадают бесследно, а в дикой природе вероятность этого многократно возрастает из-за сложного рельефа, активности животных и ограниченной видимости. По словам Вульферт, это означает, что поисковые группы могут работать не в том районе, так как точное направление движения пропавших остается неизвестным.

Ранее друг семьи Усольцевых заявил, что Сергей мог убить жену, дочь ради бессмертия.