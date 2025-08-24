Безопасность во время тумана зависит от разумной скорости, повышенного внимания и правильного использования световых приборов. Подробнее об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог советует водителям воздержаться от поездок в условиях густого тумана. Если их отложить невозможно, главное правило — значительно снизить скорость. Тишковец рекомендует придерживаться простого правила: скорость должна быть меньше половины расстояния видимости. Например, если она 20 метров, то скорость не должна превышать 10 км/ч.

Во время движения в тумане важно опустить боковые стекла — это поможет лучше слышать звуки дороги. Следует избегать резких маневров, обгонов и перестроений. Для улучшения обзора необходимо включить дворники и обогрев заднего стекла, так как туман оседает на стеклах влажной пылью.

Также необходимо включить фары вместе с габаритными огнями. Если видимость становится критически низкой (менее 2-3 метров), безопаснее полностью остановиться, плавно съехав на правую обочину, и включить аварийную сигнализацию, подчеркнул эксперт.

