Слепота или смерть: врач Чистик разрушила главный миф о безопасности домашнего алкоголя

Среди обывателей широко распространено ошибочное суждение о том, что алкогольные напитки домашнего приготовления превосходят по качеству и безопасности легальную магазинную продукцию. Гастроэнтеролог Ольга Чистик полностью опровергла это опасное заблуждение, подчеркнув, что употребление кустарного дистиллята сопряжено с колоссальным риском для здоровья и жизни человека, пишет Лента.ру.

Необратимые последствия воздействия метанола

Главная угроза домашнего производства заключается в естественных биохимических процессах. По словам врача, в ходе брожения сахарных или фруктовых браг в сусле неизбежно генерируется метиловый спирт. В непроизводственных, кустарных условиях надежно очистить конечный продукт и полностью отделить ядовитый метанол от пищевого этанола технически невозможно. Согласно токсикологическим стандартам, критически малая доза всего в 10 миллилитров метанола гарантированно приводит к полной потере зрения, а объем от 30 миллилитров является абсолютно смертельным для взрослого человека.

Токсическое разрушение внутренних органов

Опасность представляет не только сам метиловый спирт, но и продукты его последующего расщепления в организме. При попадании в пищеварительную систему яд оперативно транспортируется в печень, которая в процессе метаболизма трансформирует его в высокотоксичный формальдегид и муравьиную кислоту. Именно эти агрессивные химические соединения целенаправленно выжигают зрительный нерв и безвозвратно разрушают клетки головного мозга. Дополнительный удар по организму наносят концентрированные сивушные масла — смесь пропилового, бутилового и изоамилового спиртов, которые также отвечают за специфический резкий запах суррогата.

Скрытые симптомы и латентный период отравления

Коварство интоксикации самодельным алкоголем заключается в крайне позднем проявлении первых клинических признаков, которые манифестируют лишь через 12–14 часов после употребления. Пациенты начинают жаловаться на появление характерной пелены перед глазами, острую головную боль, выраженную светобоязнь и приступы тошноты. Из-за схожести симптоматики большинство пострадавших путают смертельно опасное состояние с обычным тяжелым похмельным синдромом и теряют драгоценное время, усугубляя ситуацию.

Критическая необходимость экстренной помощи

Отсутствие своевременного медицинского вмешательства при отравлении суррогатами имеет необратимый характер. Доктор Чистик акцентировала внимание на том, что без экстренной квалифицированной госпитализации в специализированный стационар спасти пациента практически невозможно. Промедление в несколько часов неизбежно оборачивается для человека либо пожизненной слепотой, либо летальным исходом, наступающим в результате стремительного прогрессирования отека головного мозга.