Слесарь из Химок стал победителем чемпионата профессионального мастерства

В Московской области завершились соревнования регионального уровня XI Московского областного чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой администрации городского округа Химки.

В числе триумфаторов конкурса оказался Владимир Попков, слесарь-сборщик четвёртого разряда, представляющий Научно-производственное предприятие «Энергомаш» из города Химки.

В состязаниях приняли участие около тысячи человек из разных уголков Московской области. Оценивались навыки в 69 профессиональных областях.

В зависимости от возраста участники были разделены на три категории: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Владимир Попков из Химок одержал победу в номинации «Слесарное дело».

Для участников мероприятия были организованы не только соревнования, но и обучающие мероприятия, направленные на повышение уровня профессионализма.

Самые успешные участники регионального этапа теперь будут представлять Московскую область на Национальном чемпионате, который пройдет в Москве в октябре нынешнего года. Лауреаты и призеры получат сертификаты на дополнительное обучение или технические средства для реабилитации.