Слесарь-отравитель почти 40 россиян избежал тюрьмы

В Мордовии завершилось резонансное уголовное дело о массовом отравлении жителей Краснослободска. Суд признал виновным местного слесаря, чья халатность при работе с опасными химическими веществами привела к госпитализации 37 человек.

Мужчина осужден по статье 238 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ, повлекшее причинение вреда здоровью).

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, инцидент произошел 21 сентября 2023 года. Слесарь, занимавшийся заправкой хранилища специальным одорантом — веществом, придающим природному газу характерный запах для обнаружения утечек, — грубо нарушил технологический регламент. Стремясь ускорить процесс, он спровоцировал выброс химиката в окружающую среду. Вследствие этой необдуманной спешки десятки горожан почувствовали недомогание и были вынуждены обратиться за экстренной медицинской помощью.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы квалифицировали причиненный здоровью пострадавших вред как легкий, что в конечном итоге повлияло на меру наказания. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд не стал назначать реальный тюремный срок. Вместо этого виновному назначено наказание в виде двух лет принудительных работ.

В качестве дополнительной санкции с заработной платы слесаря ежемесячно будет удерживаться 10% в доход государства.

