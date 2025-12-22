В подмосковных Люберцах возбудили дело после отравления танцоров пастой карбонара

Следственный комитет России открыл уголовное дело после массового отравления в Подмосковье и взял расследование под свой контроль. Об этом информирует ведомство в своем телеграм-канале.

В процессе предварительной проверки выяснилось, что пострадавшие были участниками соревнований по бальным танцам и ели еду, предоставленную кейтеринговой фирмой, с которой организатор мероприятия заключил договор.

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

Управление Роспотребнадзора по Московской области также инициировало эпидемиологическое расследование в связи с сообщениями об отравлении пастой карбонара, произошедшем в Люберцах..

