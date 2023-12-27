Слет студенческих педагогических отрядов Подмосковья прошел в Клину

На базе МАУ «Горизонт» в городском округе Клин состоялся Слет студенческих педагогических отрядов Московской области, участниками которого стали ребята, которые в течении трех месяцев проходили региональную Школу вожатых. Об этом рассказали в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Руководитель региональных студотрядов Павел Ковалев подчеркнул, что слет студенческих педагогических отрядов Московской области — это уникальное событие, объединяющее молодежь. Здесь есть возможность обменяться опытом, узнать новые методики работы с детьми и вдохновиться инициативами уже опытных вожатых.

Отмечается, что данное мероприятие посетило сто двадцать участников, которые полностью погрузились в лагерную жизнь, готовили номера, выступали с ними, посещали вечерние мероприятия, которые дарили незабываемые эмоции и заряд на дальнейшую деятельность. Ребята также смогли прослушать лекции, которые помогут будущим вожатым в работе.

По окончании мероприятия кандидаты сдали экзамен, который состоял из теоретических занятий, игротехники, а также решения педагогических ситуаций. Экзамен показал, как хорошо был усвоен материал и практические задания в Школе вожатых. По итогам экзамена ребята получат свидетельство государственного образца.

Руководитель студенческих педагогических отрядов Московской области Валерия Коренная рассказала, что школа вожатых длилась три месяца, в течение которых ребята с удовольствием получали новые знания, использовали их на практике.