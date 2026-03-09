Слезы и четыре тысячи комментариев: пятилетний Елисей разбил сердца россиян 8 марта

Жительница Нижнего Новгорода рассказала, как ее сыну отказались продавать цветы в магазине из-за возраста. История получила огромный резонанс, ребенок получил поддержку от бойцов СВО, спасателей и спортсменов, а также подарки от владельца цветочной сети. Об этом пишет РИА Новости .

В преддверии 8 Марта жительница Нижнего Новгорода поделилась трогательной историей о своем пятилетнем сыне, которая мгновенно разлетелась по социальным сетям и собрала тысячи откликов. Елизавета опубликовала видео, в котором рассказала о неудачной попытке Елисея сделать ей сюрприз. В местном магазине мальчику отказались продавать букет, сославшись на его возраст. Продавцы пояснили, что ребенку нет шести лет, а за подобную сделку торговую точку могут привлечь к ответственности.

Малыш был безутешен и горько плакал из-за невозможности порадовать маму. Чтобы утешить сына, женщина зашла с ним в магазин повторно. Она закрыла глаза, и в этот момент Елисею все же удалось приобрести розы, которые он с гордостью вручил матери.

Ролик с участием маленького романтика набрал многомиллионные просмотры и более четырех тысяч комментариев. Пользователей тронула настойчивость ребенка и его желание сделать приятное близкому человеку. История вышла далеко за пределы интернета. Слова поддержки Елисею записали сотрудники МЧС, участники специальной военной операции и известные российские спортсмены. Они назвали мальчика настоящим мужчиной, отметив его целеустремленность.