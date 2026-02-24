Слезы и олимпийские кольца: тренер Тутберидзе сделала признание в 52 года

Заслуженный тренер России поделилась эмоциями в день рождения, а также рассказала о поддержке своей воспитанницы на Играх в Италии. Об этом пишет Царьград.

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отпраздновала свой 52-й день рождения, опубликовав в соцсетях фотографию на фоне олимпийской символики. В подписи к снимку специалист призналась, что в голове роится множество мыслей, но размышления о них она решила отложить на потом.

На прошедшей Олимпиаде в Италии Тутберидзе была аккредитована от грузинской делегации, поэтому официально не могла находиться рядом с российской фигуристкой Аделией Петросян во время прокатов. Тем не менее наставница оказывала спортсменке поддержку на тренировочных занятиях. В итоге Петросян завершила соревнования на шестой позиции.

За плечами Тутберидзе воспитание целой плеяды звезд мирового фигурного катания. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова. Призерами Игр под ее руководством становились Евгения Медведева и Александра Трусова. Также тренер работала с чемпионкой Европы Аленой Косторной и парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов.