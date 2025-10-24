Слезы и смех: психолог назвала способы активировать гормон счастья

Современная психология предлагает практические инструменты для естественной стимуляции выработки эндорфинов через формирование ежедневных привычек. По словам психолога Елены Гореловой, для закрепления новых поведенческих паттернов достаточно 45 дней регулярной практики. Ее рекомендации передает RuNews24.ru.

Одним из наиболее эффективных катализаторов эндорфинов, по словам эксперта, является искренний смех, который не только создает эмоциональную разрядку, но и помогает преодолевать страхи и внутреннее напряжение.

Парадоксальным образом пользу приносят и слезы — эмоциональный плач способствует снижению уровня кортизола и активирует производство гормонов радости, выполняя функцию природной антистрессовой терапии.

Систематические физические нагрузки представляют научно доказанный метод повышения эндорфинного фона, при этом ключевое значение имеет разнообразие тренировочного процесса для предотвращения мышечного перенапряжения. Дополнительный эффект обеспечивают практики растяжки и медленные гимнастики (тайцзи, цигун), которые можно интегрировать в повседневный график без специальной подготовки.

Специалист подчеркивает, что формирование этих привычек не требует радикальных изменений образа жизни, но предполагает осознанный подход к регулярному выполнению простых действий. Комплексное применение этих методик позволяет создать устойчивую эмоциональную систему.

Ранее сообщалось, как восполнить витамин D в зимний сезон.