Врач объяснила, как восполнить дефицит витамина D зимой

Сокращение светового дня зимой приводит к опасному снижению уровня витамина D3 в организме, предупреждает в беседе с RuNews24.ru врач Екатерина Дмитренко.

Как напомнила эксперт, витамин D — это жирорастворимый витамин, синтезируемый кожей под воздействием ультрафиолета, играет ключевую роль в трех важнейших процессах: укреплении костной ткани за счет усвоения кальция, поддержке иммунной защиты против инфекций и регуляции психоэмоционального состояния. По словам врача, недостаток витамина D может привести к остеопорозу и увеличению риска переломов, особенно у людей старшего возраста.

Для компенсации дефицита врач рекомендует начинать с лабораторного анализа крови, а не с самостоятельного приема препаратов. Дозировка должна подбираться индивидуально с учетом возраста, исходных показателей и состояния здоровья.

В качестве дополнительных источников, по словам врача, полезно включать в рацион жирную морскую рыбу (лосось, тунец), яичные желтки и обогащенные витамином D молочные продукты, хотя питание не может полностью заменить солнечное воздействие.

В условиях северных широт с их коротким световым днем особенно ценятся даже кратковременные прогулки в светлое время суток.

