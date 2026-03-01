Слезы и звонки: что пережили россияне в Польше после решения властей

Бывший генконсул РФ в Гданьске Сергей Семенов рассказал, что проживающие в Польше российские граждане тяжело восприняли новость о закрытии диппредставительства и не могли сдержать слез. Дипломат создал блог, чтобы продолжать поддерживать связь с соотечественниками. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил бывший руководитель этого дипломатического учреждения Сергей Семенов.

Проживающие в Польше граждане России были глубоко расстроены решением Варшавы закрыть российское генеральное консульство в Гданьске и не скрывали слез. Дипломатическое представительство прекратило свою работу в конце прошлого года по инициативе польской стороны. Чтобы не терять контакт с соотечественниками и информировать их о важных вопросах, Семенов решил завести блог. За два с половиной месяца его аудитория достигла 13 тысяч подписчиков, а отдельные видеоролики набирали до 200 тысяч просмотров.

По словам дипломата, закрытие консульства стало тяжелым ударом для россиян, проживающих на территории округа. Многие из них звонили ему, чтобы выразить поддержку и сожаление, некоторые плакали. Люди предлагали свою помощь, за что экс-генконсул выразил им искреннюю благодарность.

Семенов пояснил, что информация о закрытии доносилась до граждан всеми доступными способами: через официальный сайт, социальные сети, личные беседы и «сарафанное радио». Было также опубликовано видеообращение, в котором сотрудники выражали сожаление, что больше не смогут оказывать помощь. Как подчеркнул дипломат, реакция людей была очень теплой: они звонили, писали и приходили лично, подтверждая готовность поддержать дипмиссию.