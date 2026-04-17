Слезы на глазах и нули в приложении: как соцсети подарили детям крышу над головой

В эпоху социальных сетей вера в человеческую доброту обрела вполне конкретное финансовое выражение. Жительница Подмосковья доказала, что даже небольшое пожертвование от каждого участника сообщества способно решить огромную проблему отдельно взятой семьи, пишет Life.ru.

Просьба о чуде

Блогер Кристина из Московской области обратилась к своей аудитории с необычным предложением. Она не просила огромных донатов, а предложила своим 16 тысячам подписчиков провести своего рода социальный эксперимент: перечислить всего по 100 рублей. Целью сбора была сумма, необходимая для полного досрочного погашения ипотечного кредита, который тяготил семью с двумя детьми.

Магия маленьких сумм

Реакция людей оказалась молниеносной. Менее чем за 24 часа на счет семьи поступило 1 600 017 рублей. Эта сумма с точностью до рубля покрыла остаток задолженности перед банком. Огромный долг, который планировалось выплачивать годами, был аннулирован благодаря коллективному участию совершенно незнакомых друг с другом людей.

«Когда человек человечится»

В опубликованном позже видеоролике Кристина, не скрывая слез счастья, продемонстрировала процесс внесения финального платежа через банковское приложение. Фраза «Когда человек человечится — это прекрасно!» стала неофициальным девизом этой акции. Случай наглядно продемонстрировал возможности краудфандинга, когда помощь приходит не от крупных меценатов, а «всем миром», превращая подписчиков в настоящую опору и поддержку. Теперь дом в Подмосковье окончательно стал собственностью семьи, свободной от долговых обязательств.