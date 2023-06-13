Слезы жены Эрнста в Кремле породили слухи о проблемах в семейной жизни пары

Семья известного медиаменеджера спровоцировала массовое обсуждение в инфополе. Все потому, что его расплакавшаяся жена снимала награждение мужчины в Кремле, о чем сообщает портал «Дни.ру»

Две дочери Эрнста впервые оказались в Кремле по очень важному поводу. Их отец получал государственную награду от лица президента за фильм «Вызов». Кирой и Эрикой, безусловно, заинтересовалась общественность. Но и немало шума наделала их мать – Софья, молодая жена медиаменеджера.

Она расплакалась у всех на глазах, пока снимала момент награждения. Судя по всему, ее очень это растрогало. Но многие предположили, что слезы – причина трудностей в семье, ведь ранее в сети распространялись слухи о напряженных отношениях пары.