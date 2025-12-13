Слив обошелся дорого: повар поплатился за минутный ролик с рэпером Macan

Повар подразделения Центра специального назначения «Витязь» в дивизии имени Дзержинского Росгвардии был арестован на срок до 30 суток за публикацию в сети видео со срочником. На записи, сделанной в первый день службы, изображен служащий — рэпер Macan (Андрей Косолапов), курящий в неположенном месте, пишет Life со ссылкой на Mash.