Слив обошелся дорого: повар поплатился за минутный ролик с рэпером Macan
Life: за видео с курящим рэпером повара «Витязя» отправили на гауптвахту
Повар подразделения Центра специального назначения «Витязь» в дивизии имени Дзержинского Росгвардии был арестован на срок до 30 суток за публикацию в сети видео со срочником. На записи, сделанной в первый день службы, изображен служащий — рэпер Macan (Андрей Косолапов), курящий в неположенном месте, пишет Life со ссылкой на Mash.
Служба безопасности части квалифицировала действия повара как нарушение, связанное с разглашением информации. Самому Андрею Косолапову за курение вне специально отведенного места дисциплинарных взысканий не последовало.
Ранее в СМИ сообщалось об особых условиях службы рэпера, включающих личное сопровождение и неограниченное пользование мобильным телефоном, что не предусмотрено общими правилами для срочников.