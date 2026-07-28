Слизывал конденсат с пакетов и ловил кальмаров: мужчина дрейфовал в океане 44 дня без воды

44 дня в открытом океане без глотка пресной воды, со сломанной мачтой и призраком умершего дяди — 39-летний американец Кай Сато сумел выжить там, где шансы были практически нулевыми, питаясь сырыми кальмарами и слизывая капли конденсата с полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Сато отчалил от острова Санта-Каталина 7 июня, намереваясь в одиночку пересечь Тихий океан, но уже через две недели рухнула мачта — путешествие превратилось в борьбу. Мужчина признавался, что после поломки рыдал целую неделю, осознавая безнадежность своего положения. Попытка добраться до берега на моторе провалилась из-за нехватки топлива, и тогда Сато соорудил парус из труб ПВХ и весел, позволявший двигаться со скоростью улитки, но дававший иллюзию движения к суше. 11 июля запасы питьевой воды иссякли — и американец изобрел жестокий способ добычи влаги: он набирал морскую воду в пакеты, выставлял их на солнце и слизывал выступивший конденсат, добывая по глотку в день. Еда тоже была на грани — овсянка быстро кончилась, и Сато перешел на сырую рыбу и кальмаров, которых ловил подручными снастями, буквально вырывая пропитание у океана.

В полном одиночестве, среди бескрайней пустоты, мужчина не сошел с ума — он медитировал, кричал о помощи волнам и вел диалоги с ветром. Самое мистическое: ему казалось, что его сопровождает дух дяди, с которым он в детстве ходил под парусом, — эта связь, по его словам, не давала окончательно сломаться. Спасение пришло 21 июля, когда яхту заметили моряки с проходящего судна. Они подняли измученного, обветренного, но живого путешественника на борт, накормили горячей едой, переодели и выделили каюту. Однако пережитый кошмар не отвратил Сато от мечты — он уже заявил, что планирует продолжить маршрут до Филиппин, доказав, что человеческая воля способна победить даже самый безжалостный океан.



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