Слизывал конденсат с пакетов и ловил кальмаров: мужчина дрейфовал в океане 44 дня без воды

Американец Кай Сато дрейфовал 44 дня в Тихом океане и выжил на рыбе и кальмарах

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

44 дня в открытом океане без глотка пресной воды, со сломанной мачтой и призраком умершего дяди — 39-летний американец Кай Сато сумел выжить там, где шансы были практически нулевыми, питаясь сырыми кальмарами и слизывая капли конденсата с полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Сато отчалил от острова Санта-Каталина 7 июня, намереваясь в одиночку пересечь Тихий океан, но уже через две недели рухнула мачта — путешествие превратилось в борьбу. Мужчина признавался, что после поломки рыдал целую неделю, осознавая безнадежность своего положения. Попытка добраться до берега на моторе провалилась из-за нехватки топлива, и тогда Сато соорудил парус из труб ПВХ и весел, позволявший двигаться со скоростью улитки, но дававший иллюзию движения к суше. 11 июля запасы питьевой воды иссякли — и американец изобрел жестокий способ добычи влаги: он набирал морскую воду в пакеты, выставлял их на солнце и слизывал выступивший конденсат, добывая по глотку в день. Еда тоже была на грани — овсянка быстро кончилась, и Сато перешел на сырую рыбу и кальмаров, которых ловил подручными снастями, буквально вырывая пропитание у океана.

В полном одиночестве, среди бескрайней пустоты, мужчина не сошел с ума — он медитировал, кричал о помощи волнам и вел диалоги с ветром. Самое мистическое: ему казалось, что его сопровождает дух дяди, с которым он в детстве ходил под парусом, — эта связь, по его словам, не давала окончательно сломаться. Спасение пришло 21 июля, когда яхту заметили моряки с проходящего судна. Они подняли измученного, обветренного, но живого путешественника на борт, накормили горячей едой, переодели и выделили каюту. Однако пережитый кошмар не отвратил Сато от мечты — он уже заявил, что планирует продолжить маршрут до Филиппин, доказав, что человеческая воля способна победить даже самый безжалостный океан.

Ранее работница цирка случайно подстрелила мужа из арбалета во время номера.

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное