Артистов, уехавших из России и позволяющих себе резкие высказывания за рубежом, могут навечно внести в публичный черный список — глава крымского парламента Владимир Константинов выступил с инициативой о «доске позора» для тех, кто, по его мнению, предал Родину. Об этом сообщает РИА новости.

Константинов заявил, что такие деятели должны навсегда потерять возможность зарабатывать на родине, а граждане обязаны знать, чье творчество они потребляют. Политик подчеркнул, что эти люди сознательно променяли интересы своей страны на лицемерные аплодисменты западной публики, и теперь их место — не на сцене, а на всеобщем обозрении как пример предательства. Константинов отметил, что подобные меры нужны для нравственной защиты общества, чтобы зрители и слушатели делали осознанный выбор, понимая, кто перед ними.

Инициатива уже вызвала бурные споры в культурной среде. Одни эксперты поддержали идею, называя ее справедливым ответом на русофобские выходки, другие предупредили о рисках цензуры и ограничения свободы творчества. Константинов, однако, настаивает, что речь идет не о запретах, а о прозрачности — люди сами решат, хотят ли они поддерживать тех, кто публично осуждает страну. По его словам, доска позора станет инструментом общественного контроля, а не юридическим наказанием.



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