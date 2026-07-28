Энергетический коллапс и частная собственность: что ждет Украину в ближайшие месяцы

Грядущий холодный сезон может стать для Украины самым жестоким за все время конфликта — энергосистема страны балансирует на грани полного коллапса, а восстановление ключевых объектов упирается в проблемы с финансированием и формой собственности. Об этом сообщают украинские СМИ.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что российские военные системно поражают объекты генерации, и большинство из них либо уничтожены, либо получили критические повреждения. В качестве примера он привел Дарницкую ТЭЦ — станция фактически превратилась в руины, но ее восстановление заблокировано юридическим статусом: объект находится в частных руках, а значит, ни городские власти Киева, ни государственный бюджет не могут направить туда средства на ремонт.

Эксперт обратил внимание, что попытки заместить выбывшие угольные и газовые блоки импортным оборудованием сталкиваются с логистическими трудностями: поставки идут через третьи страны, а время монтажа исчисляется месяцами. К тому же значительная часть технического персонала мобилизована или покинула страну, что делает оперативное обслуживание оставшихся мощностей крайне проблематичным.

Ранее литовские пограничники нашли метровый туннель для переправки нелегалов.