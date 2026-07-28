Вечерняя ошибка, которая превращает ночь в ад: врач назвала главного врага сна

Обычный вечерний перекус, который многие считают безобидным, на самом деле может лишить сна — врач Изабель Вина предупредила, что поздний ужин заставляет организм работать в ночную смену и провоцирует бессонницу. Об этом сообщает La Razon.

Врач объяснила, что главная проблема кроется в естественных биоритмах. С наступлением темноты организм активно вырабатывает мелатонин — гормон, который отвечает за засыпание и качество отдыха. Однако если человек ест плотную пищу поздно вечером, все системы получают команду на пищеварение и выброс инсулина, а это прямой конфликт с подготовкой ко сну. Вина подчеркнула, что в результате мозг не может переключиться в режим отдыха, человек ворочается, просыпается среди ночи и наутро чувствует себя разбитым. Особенно опасны жирные и тяжелые блюда, которые требуют больших энергозатрат на переваривание, но даже лёгкий перекус в полночь способен сбить настройки внутренних часов.

Чтобы избежать этой проблемы, врач дала простую рекомендацию: последний прием пищи должен быть не позднее 8–9 часов вечера. За оставшееся до сна время организм успевает завершить основные процессы пищеварения, уровень сахара стабилизируется, а выработка мелатонина идет по расписанию. Вина посоветовала ужинать за три часа до отхода ко сну, а если голод все-таки застает позже, ограничиться стаканом теплой воды или легким травяным чаем.



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