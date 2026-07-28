Квартира или дом: строители Нижегородской области сдали более 2,1 тыс. домов с января

Подводя итоги первого полугодия 2026 года, Нижегородская область закрепилась на шестой позиции в Приволжском федеральном округе по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Согласно свежим данным Нижегородстата, за шесть месяцев регион прирос 542,1 тыс. квадратных метров новой недвижимости. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

В количественном выражении это впечатляет еще больше — строители сдали 2 103 дома, в которых насчитывается почти шесть тысяч квартир. Интересно, что основная масса новостроек традиционно тяготеет к урбанизированным зонам: в городах и рабочих поселках возведено 307,3 тыс. «квадратов», что составляет чуть более половины от общего показателя.

Однако если копнуть глубже, становится очевиден тренд на загородное строительство. Частный сектор демонстрирует уверенный рост: индивидуальные жилые дома заняли 60,7% от всего объема введенного жилья, а их площадь достигла 329,2 тыс. квадратных метров. Это говорит о том, что нижегородцы все активнее выбирают собственные дома, возможно, ища альтернативу многоквартирной жизни.

Несмотря на солидные объемы, до лидеров округа региону пока далековато. Абсолютным рекордсменом остается Татарстан с показателем свыше 2,2 млн квадратов, второе место прочно удерживает Башкортостан, а замыкает тройку Самарская область. Тем не менее, текущие цифры позволяют Нижегородской области оставаться в крепкой «золотой середине» рейтинга, сохраняя стабильную динамику строительства, подкрепленную высокой долей ИЖС.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области 49% жилья появилось в селах.