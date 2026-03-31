Слон в розовом: российская съемка в Индии обернулась скандалом и обвинениями

Российская фотосессия в Индии вызвала волну критики после того, как для съемки было окрашено животное, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал Shot.

«Я использовала натуральный краситель», — заявила фотограф, комментируя ситуацию вокруг съемки.

По информации издания, съемка проходила в Джайпур — городе, известном как «розовый» из-за характерного цвета архитектуры. Именно эта особенность и стала источником вдохновения для концепции.

Фотограф решила выдержать единый стиль и окрасила в розовый цвет не только элементы съемочной сцены, но и слона, а также модель. Однако такой художественный подход вызвал резкую реакцию со стороны местных жителей.

Критики заявили, что использование животных в подобных проектах недопустимо, особенно если речь идет о вмешательстве в их внешний вид. По их мнению, подобные практики могут рассматриваться как жестокое обращение.

Сама автор съемки настаивает, что не причиняла вреда животному и использовала безопасные материалы. Тем не менее ситуация уже вызвала активное обсуждение в соцсетях и среди защитников животных.