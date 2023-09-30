Ее заявление тут же было подвергнуто жестокой критике в социальных сетях. Чиновнице напомнили, что у Молдовы есть незавершенный территориальный спор, поскольку Кишинев не контролирует изрядную часть своей официальной территории. У него нет никакой власти над Приднестровьем, и это может составить огромную проблему для Евросоюза. Тот снова будет втянут в возможные боевые действия.

«Должно быть ты так гордишься, предопределяя судьбу Молдавии как нового фронта в этой войне за превосходство США», - указал один из критиков.

По мнению людей, Брюссель хочет втянуть европейцев еще в одну авантюру в угоду НАТО и Соединенным Штатам, открыв еще один фронт против России. В таком случае молдаванам предстоит стать следующими пострадавшими, следом за украинцами.