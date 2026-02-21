Слова пусты: служители церкви раскрыли главный нюанс прощения

В преддверии Прощеного воскресенья представители духовенства Мордовии обратились к верующим с разъяснениями о глубинной сути этого обряда. Они напомнили, что прощение не должно быть формальностью, а требует искренности и внутренней работы, пишет Info RM.

В Мордовии священнослужители провели беседы с прихожанами о правильном понимании христианского прощения. Поводом стало приближение Прощеного воскресенья — дня, который предваряет Великий пост.

Представители церкви обратили внимание верующих на то, что традиция просить прощения не должна превращаться в пустой ритуал. По их словам, истинное прощение подразумевает не просто произнесение слов, а глубокое внутреннее освобождение от обиды. Только пройдя через это состояние, человек может с чистым сердцем вступить в пост и начать путь духовного очищения.

Священники подчеркнули, что прощать необходимо искренне, не тая в душе зла на ближнего. Также они призвали прихожан самим просить прощения у тех, кого они могли невольно обидеть словом или поступком. Этот взаимный акт смирения и любви, по мнению духовенства, является основой для дальнейшего покаяния и примирения с Богом.