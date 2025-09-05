Слова Тарасовой о наркотиках для родственника поставили под сомнение

Версия Аглаи Тарасовой о провозе наркотиков для лечения родственника вызвала сомнения у нарколога Руслана Исаева. Он счел ее малоправдоподобной с медицинской точки зрения. Об этом эксперт заявил в беседе с «Лентой.ру» .

Нарколог Руслан Исаев усомнился в правдивости версии актрисы Аглаи Тарасовой о том, что она провозила наркотики в вейпе из-за болезни родственника. Врач считает, что эта версия, скорее всего, была подсказана ей адвокатами, поскольку с медицинской точки зрения она выглядит неубедительно.

Исаев подтвердил, что вещества иногда используются для лечения некоторых неврологических заболеваний, например, болезни Паркинсона. Однако он отметил, что эффективность этого метода спорна, и, главное, для лечения требуется многомесячная терапия, а не однократное употребление.

Ранее задержанная с наркотиками Тарасова натянула очки и капюшон в суде.