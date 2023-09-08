Словакия планирует укрепить границу с Украиной за счет США

В ближайшие два года Америка передаст Словакии 3,6 миллиона долларов на укрепление границы с Украиной. Подробности сообщило ТАСС .

Как сообщил американский посол Гаутам Рана, за два года США обучат представителей погранслужбы Словакии и поставят необходимое для защиты границ оборудование властям. Посол отметил, что выделенные американскими властями средства пойдут на борьбу с незаконными поставками психотропных веществ, оружия и людей, проводимых через границу Словакии.

Защитить планируют 90 километров границы Словакии с Закарпатской областью Украины.