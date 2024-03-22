«Слово – объединяющая нас сила»: в Можайском городском округе рассказали о важной миссии поэтессы Светланы Трушиной

Светлана Владимировна делится бесценными знаниями о русском языке и его культуре с жителями округа. В настоящее время в рамках волонтерского проекта проводит лекции в форме беседы каждый месяц. Проект будет реализовываться и в дальнейшем.

Иногда занятия проходят на базе работающей на территории Пушкинского музея школы. Это стало возможным при поддержке администрации городского округа. Разрешение также предоставила дирекция музея. Стоит отметить, что Светлана Трушина является членом Правления Всероссийского литературного объединения «Захаровский Парнас» при Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина в Вяземах.

Опыт у Светланы Трушиной огромный. Цикл бесед о культуре русского языка она начала еще в декабре 2023 года. Особенный отклик ее лекции получили у молодежи округа и культурной элиты. Каждая встреча посвящена новой теме. Так, в марте слушатели лекции собрались в Выставочном отделе Можайского культурно-досугового центра. Светлана Владимировна посвятила лекцию теме «Морфология. Части речи. Трудные случаи».

В эфире подмосковского радио на протяжении нескольких лет транслировалась авторская программа «Слово о слове».

Поэтесса убеждена, что в нынешнее время особенно важно сохранить богатейшее наследие нашего родного русского языка с целью его передачи будущим поколениям.

«Именно язык объединяет каждую нацию. Сегодня задача каждого россиянина – внести свою лепту в укрепление Российской нации. Мы несем огромную ответственность за то, чтобы сберечь наш язык для будущих поколений», — уверена поэтесса.

Творческая душа Светланы с трепетом переживает события в зоне СВО. Поэтесса рассказала, как участник специальной операции, житель округа когда-то вдохновил ее на написание стихотворения.