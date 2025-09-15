Случайная встреча экс-возлюбленных обернулась свадьбой

После 16 лет разлуки бывшие школьные возлюбленные случайно встретились в китайском кафе и решили возобновить отношения, которые уже стремительно движутся свадьбе. Об этом пишет South China Morning Post.

В Китае произошла необычная история: бывшие школьные возлюбленные, расставшиеся 16 лет назад, случайно встретились и решили пожениться. Женщина, находясь в городе Хойчжоу, зашла в кафе во время обеденного перерыва, чтобы купить лапшу. Владелец заведения показался ей очень знакомым, и вскоре она узнала в нем своего бывшего возлюбленного.

Продавец лапши, Юй, признался, что сразу узнал свою бывшую девушку, но стеснялся проявить это. Они расстались в 2009 году из-за каких-то разногласий. Всего через четыре дня после неожиданной встречи женщина познакомила Юя со своими родителями, а 29 августа пара решила пожениться. Юй заявил, что эта встреча - самая большая удача в его жизни и он больше не намерен ее терять. Они планируют сыграть свадьбу до конца года.

