Поросенок спас российских штурмовиков в зоне СВО: его дальнейшая судьба неизвестна

В зоне спецоперации поросенок спас российских штурмовиков от подрыва на мине, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Readovka.

Военнослужащие России рассказали, что исследовали местность на одном из направлений в зоне СВО. Возле них бегала домашняя свинья. Животное не отставало, иногда опережая бойцов. В нескольких шагах от военнослужащего РФ свинья наступила на мину, которая взорвалась. Это позволило бойцам узнать об опасности и сменить маршрут для дальнейшего продвижения.

Инцидент попал на видео. Дальнейшая судьба животного неизвестна. На кадрах видно, что свинья была напугана. Военнослужащие РФ продолжили выполнять задание.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» проанализировал комментарии под постом. Подписчики канала активно обсуждают данную новость. Преимущественно они пишут, что им жалко животное. Однако жизнь каждого военнослужащего РФ бесценная. Пользователи выражают надежду, что в итоге боевое задание было выполнено эффективно и своевременно.

Ранее сообщалось, что кот Маркиз предупреждает бойцов «Востока» о приближении дронов ВСУ.