«Служим России!» — в Талдоме наградили полицейских, охраняющих покой жителей

В Талдомском округе прошла торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел. Мероприятие прошло в отделе МВД России по Талдомскому округу и собрало представителей администрации, духовенства и сотрудников полиции.

Глава округа Юрий Крупенин и прокурор Александр Фленов поздравили полицейских с профессиональным праздником, поблагодарив их за службу и вклад в обеспечение безопасности жителей. Теплые слова прозвучали и от настоятеля Богоявленского храма отца Владимира и матушки Тамары.

Во время церемонии отличившимся сотрудникам вручили награды и благодарности, а нескольким полицейским были присвоены новые специальные звания.