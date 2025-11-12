«Служим России!» — в Талдоме наградили полицейских, охраняющих покой жителей
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
В Талдомском округе прошла торжественная церемония, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел. Мероприятие прошло в отделе МВД России по Талдомскому округу и собрало представителей администрации, духовенства и сотрудников полиции.
Глава округа Юрий Крупенин и прокурор Александр Фленов поздравили полицейских с профессиональным праздником, поблагодарив их за службу и вклад в обеспечение безопасности жителей. Теплые слова прозвучали и от настоятеля Богоявленского храма отца Владимира и матушки Тамары.
Во время церемонии отличившимся сотрудникам вручили награды и благодарности, а нескольким полицейским были присвоены новые специальные звания.