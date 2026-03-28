Смартфон имени Трампа: в сети обсуждают загадочную новинку с политическим подтекстом

Речь идет о модели, которая недавно появилась в базе Федеральная комиссия по связи США. Документы подтверждают, что устройство прошло обязательную процедуру сертификации, необходимую для выхода на американский рынок.

Пока подробностей о смартфоне немного. Известно, что речь идет о бюджетном устройстве с базовыми характеристиками. Однако главный интерес вызывает не «начинка», а возможная связь бренда с именем бывшего президента США.

Эксперты отмечают: подобные проекты часто строятся вокруг узнаваемого имени и рассчитаны скорее на эффект, чем на технологический прорыв. В то же время сертификация FCC может говорить о реальных планах по запуску устройства в продажу.

Официальных заявлений от представителей Дональд Трамп или его команды на данный момент не поступало. Неясно также, имеет ли он прямое отношение к разработке устройства или его имя используется исключительно в маркетинговых целях.