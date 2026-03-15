Смартфон на похоронах: православным указали на грубую ошибку скорбящих родственников

Многие православные задаются вопросом об уместности съемки во время похорон. Представитель церкви дал рекомендации верующим, оказавшимся перед таким выбором, пишет Царьград .

Иерей Давид Бобров, несущий служение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, прояснил отношение Русской православной церкви к фотографированию умершего человека. Этот аспект похоронного обряда, по словам священнослужителя, вызывает беспокойство у многих прихожан.

Отец Давид пояснил, что церковные каноны не содержат жесткого запрета на создание снимков усопшего. Однако ключевым моментом он назвал мотивацию самого человека. Священник призвал верующих честно определить для себя цель такого снимка: желание запечатлеть образ уходящего родственника или просто дань моде фиксировать все события.

В православной традиции смерть рассматривается как переход души в иную жизнь, поэтому минуты прощания важнее всего посвятить молитве об усопшем, а не наблюдению за происходящим через экран смартфона, напомнил иерей. Он призвал прихожан отложить гаджеты и сосредоточиться на духовном сопереживании, вспоминая добрые дела и светлые моменты жизни покойного.

В завершение отец Давид отметил существующий благочестивый обычай: на время отпевания в гроб к умершему принято класть небольшую икону. Впоследствии этот образ хранят дома как память и молятся перед ним об упокоении души близкого человека.