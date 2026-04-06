Смартфон против слежки: как за несколько шагов обнаружить скрытые камеры в комнате
Эксперт Зыков: странные предметы в интерьере могут маскироваться под камеру
Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков поделился практическими рекомендациями, которые помогут выявить скрытые камеры в отелях и съемном жилье. Он отметил, что абсолютной гарантии такие методы не дают, однако способны значительно повысить уровень безопасности. Об этом пишет RT.
Проверка помещения с помощью смартфона
По словам специалиста, одним из самых доступных инструментов остается обычный телефон. В затемненной комнате рекомендуется включить фонарик и внимательно осмотреть пространство.
Эксперт пояснил, что объектив скрытой камеры способен отражать свет, создавая небольшую яркую точку. Такой блик проще заметить именно в темноте, чем при обычном освещении.
Подозрительные предметы в интерьере
Зыков обратил внимание на необходимость тщательного осмотра всех объектов в помещении. Он подчеркнул, что камеры часто маскируются под бытовые устройства.
Особое внимание следует уделять предметам, направленным в сторону кровати или душевой зоны, а также необычным зарядным устройствам, датчикам и элементам, которые выглядят неуместно в интерьере.
Анализ подключенных устройств
При наличии доступа к Wi-Fi специалист рекомендовал проверить список подключенных гаджетов с помощью специальных приложений. Он уточнил, что среди них могут оказаться неизвестные устройства, включая потенциальные камеры.
При этом эксперт отметил, что такой способ не всегда дает точный результат и должен использоваться в комплексе с другими методами.
Поиск инфракрасного излучения
Еще один способ связан с использованием камеры смартфона. В темном помещении можно попытаться обнаружить инфракрасную подсветку.
Зыков объяснил, что некоторые скрытые камеры оснащены ИК-диодами, которые могут отображаться на экране телефона в виде светящихся точек, даже если их не видно невооруженным глазом.