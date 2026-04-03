«Смартфоны больше не нужны»: мексиканка прожила 5 лет в будущем, пока была в коме

Удивительный случай на стыке медицины и метафизики произошел с 24-летней мексиканкой Руби Рольге, которая после тяжелейшей клинической ситуации заявила о посещении параллельной реальности. Как сообщает издание Neen To Know, в начале 2025 года девушка перенесла двустороннюю тромбоэмболию легочных артерий. Пока врачи в течение месяца боролись за ее жизнь, сознание пациентки, по ее утверждениям, переместилось в более развитый мир будущего.

Рольге описывает свой опыт не как мимолетное видение, а как полноценное пятилетнее проживание в ином измерении. По ее словам, то общество во многом напоминало наше, но отличалось глубоким миролюбием и разумным подходом к технологиям. Она пояснила, что в той реальности человечество преодолело цифровую зависимость от смартфонов, а повсеместная автоматизация бытовых процессов дала людям возможность посвящать освободившееся время общению с близкими.

Интересно, что «виртуальная» жизнь Рольге протекала параллельно с ее критическим состоянием в реальной больнице. Пока медики готовились к худшему, отмечая отсутствие сигналов мозга и планируя перевод пациентки на постоянное жизнеобеспечение, в ее альтернативном мире обстановка также начала накаляться. Момент пробуждения совпал с трагическим инцидентом в ее видении: после нападения в ночном клубе в «мире будущего» она пришла в себя на реальной больничной койке.

Возвращение к действительности оказалось для девушки мучительным как физически, так и психологически. Перенесенные операции и длительное пребывание в забытьи привели к тому, что воспоминания об «иной жизни» поначалу казались ей более реальными, чем окружающая обстановка. Сегодня Руби убеждена, что человеческое существование не ограничивается физической оболочкой, а смерть представляет собой лишь переход в иное пространство.