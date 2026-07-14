Мировые продажи смартфонов обвалились до уровня 2013 года. По данным Counterpoint Research, опубликованным в соцсетях, поставки сократились на 11 процентов в годовом выражении, и это худший показатель за тринадцать лет. Главной причиной аналитики назвали кризис модулей памяти DRAM и NAND, спрос на которые резко вырос.

Лидером рынка осталась Samsung, нарастившая долю с 20 до 24 процентов. Apple укрепилась на втором месте, увеличив присутствие с 17 до 20 процентов. За ними следуют Xiaomi, Oppo и Vivo. В агентстве прогнозируют, что по итогам года глобальные поставки снизятся примерно на 14 процентов, а дефицит памяти, скорее всего, сохранится и в 2027-м.