Смех до добра не довел: немецкого школьника задержали за оскорбление Мерца

В Берлине стражи порядка инициировали проверку в отношении учащегося местной школы. Поводом стал плакат, который подросток демонстрировал на акции протеста против новых правил призыва в бундесвер.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на официального представителя полицейского управления, содержание надписи, адресованной канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, было признано нецензурным.

Минувший четверг ознаменовался в ФРГ серией ученических манифестаций. Молодые люди выражали несогласие с реформой системы комплектования вооруженных сил. По официальным данным, на участие в уличных шествиях по всей стране зарегистрировалось порядка 50 тысяч человек. В толпе демонстрантов мелькали самые разные лозунги. Например, встречались призывы отправить самого Мерца «на передовую», а также ироничные замечания о том, что «умной голове стальной шлем не к лицу».

Однако именно плакат, который нес юный берлинец, привлек особое внимание правоохранителей.

«Полицейские изъяли плакат и начали расследование. Обвинение звучит как клевета и оскорбление в адрес политических деятелей», — поясняется в публикации Bild.

Отмечается, что формулировка, использованная подростком в адрес главы правительства, как минимум выходит за рамки общепринятых приличий и расценивается в Германии как вульгарная.

