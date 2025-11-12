Смех и слезы инженеров: житель Подмосковья попросил перевести Tesla на газ

Житель подмосковной Рузы Дмитрий вызвал волну обсуждений, разместив в местном сообществе необычный запрос на поиск мастеров для установки газобаллонного оборудования на электромобиль Tesla. REGIONS узнал в дилерском центре, насколько реализуема идея владельца электрокара.

В местном сообществе владелец спросил, кто ставил газ на Tesla и попросил совета, так как захотел установить ГБО. Однако в ответах были преимущественно шутливые комментарии, а серьезных предложений так и не последовало.

Эксперты автомобильной отрасли отнеслись к идее скептически: руководитель федерального сервисного центра Сергей Ветров пояснил, что теоретически проект возможен, но потребует «космических» затрат на разработку, запчасти и реализацию, а главной проблемой станет легализация переоборудования через ГИБДД с получением многочисленных разрешений.

Электромобиль не имеет двигателя внутреннего сгорания, поэтому установка ГБО потребует полной замены силовой установки — по сути, строительства гибрида с нуля. Официальный дилерский центр Tesla ответил на запрос с сарказмом, назвав идею «из области фантастики». Примечательно, что по данным рынка, в Рузе до сих пор не было зарегистрировано ни одного электромобиля, что делает появление именно Tesla с потенциальным газовым двигателем особенно символичным.

