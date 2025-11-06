В Подмосковье из водоема эвакуировали уникальный электропикап Tesla Cybertruck

В Новой Москве произошел необычный инцидент: из местного пруда пришлось извлекать новейший электрический пикап Tesla Cybertruck. Кадры операции, потребовавшей участия водолазов и спецтехники, появились в Сети. Об этом сообщила «Мослента» со ссылкой на телеграм-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».

Причины, по которым автомобиль оказался в воде, пока не установлены. Видеозапись демонстрирует сложность процесса: спасатели в гидрокостюмах заходят в воду, чтобы зацепить трос, после чего уникальный пикап вытягивают на берег с помощью мощного тягача. Момент открытия дверей автомобиля показал, что салон был практически полностью затоплен.

Данная модель, Tesla Cybertruck, известна своим футуристичным дизайном и корпусом, выполненным из особо прочной нержавеющей стали. В России этот автомобиль является эксклюзивным, а его стоимость на вторичном рынке, по некоторым данным, может достигать 17 млн руб.

